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Демократы Палаты представителей против альтернативного законопроекта с помощью Украине

Вашингтон, Пятница 08 марта 2024 22:54
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Демократы Палаты представителей против альтернативного законопроекта с помощью Украине Фото: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США (flickr by Hamilton Project)
Автор: Иван Носальский

Демократы Палаты представителей США отказались поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украине, который предлагают республиканцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса.

Он отметил, что единственный путь обеспечить нужды американского народа в нацбезопасности - вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов.

По словам Джеффриса, если законопроект будут рассматривать в Палате представителей, то он наберет более 300 голосов.

"Настала пора для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA (сторонники бывшего президента Дональда Трампа - ред.) в их партии", - добавил он.

Лидер демократов в нижней палате Конгресса также рассказал, что его фракция не поддержит альтернативный законопроект с помощью Украине от республиканцев, который не содержит гуманитарной помощи.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол занялся разработкой альтернативного законопроекта с помощью Украине.

Он хочет вынести его на рассмотрение уже после 22 марта.

По информации CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню без гуманитарной помощи, которая была частью сенатского пакета и приоритетом многих демократов.

Отметим, законопроект, который недавно принял Сенат, предусматривал более 60 млрд долларов только на финансирование помощи Украине.

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