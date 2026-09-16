Демократи в Конгресі США запропонували 15 млрд доларів позики для України

"Пекельні санкції" з поправкою демократів

Демократи пропонують направити ці кошти для України на:

закупівлю оборонної продукції,

оборонних послуг,

послуг із проєктування та будівництва.

Поправку № 5 до законопроєкту H.R. 5334 покійного сенатора Ліндсі Грема внесли демократи:

Ґреґорі Мікс,

Білл Кітінг,

Майк Квіглі,

Джеймі Раскін.

У переліку Комітету з регламенту Палати представників вона має статус "Submitted" - подана, уточнює видання.

Що дає поправка

Текст поправки надає дозвіл держсекретарю США виділити Україні 15 мільярдів доларів прямих позик. Це відбуватиметься додатково до коштів, які вже доступні за програмою відповідно до Arms Export Control Act.

Відомо, що Комітет із регламенту розглянув поправки до законопроєкту 14 вересня. Три пропозиції демократів винесли на окреме голосування: усі були відхилені з рахунком 3-7, пише видання.

Серед них були поправки про:

скасування широких вторинних тарифів,

зміну стандарту для президентського скасування санкцій,

визначення переліку країн, на які поширюватимуться тарифні положення.

Поправка про позику для України окремого голосування в комітеті не мала. Комітет ухвалив процедурне рішення щодо законопроєкту з рахунком 7-3.