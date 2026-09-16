Демократи в Конгресі США запропонували 15 млрд доларів позики для України

Члени Демократичної партії в Палаті представників США внесли пропозицію щодо 15 мільярдів доларів прямої позики Україні. Поправка подана у законопроєкт санкцій проти РФ та Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine.
Демократи пропонують направити ці кошти для України на:
Поправку № 5 до законопроєкту H.R. 5334 покійного сенатора Ліндсі Грема внесли демократи:
У переліку Комітету з регламенту Палати представників вона має статус "Submitted" - подана, уточнює видання.
Текст поправки надає дозвіл держсекретарю США виділити Україні 15 мільярдів доларів прямих позик. Це відбуватиметься додатково до коштів, які вже доступні за програмою відповідно до Arms Export Control Act.
Відомо, що Комітет із регламенту розглянув поправки до законопроєкту 14 вересня. Три пропозиції демократів винесли на окреме голосування: усі були відхилені з рахунком 3-7, пише видання.
Серед них були поправки про:
Поправка про позику для України окремого голосування в комітеті не мала. Комітет ухвалив процедурне рішення щодо законопроєкту з рахунком 7-3.
Раніше РБК-Україна писало, що керівництво Демократичної партії у Палаті представників відкрито виступило проти законопроєкту Грема про санкції проти Росії. Проте усередині партії немає єдності щодо цього питання.
Крім того, 7 серпня Сенат США схвалив "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. За законопроєкт Ліндсі Грема проголосували 86 сенаторів, 11 були проти.