Демократи готують масштабні розслідування проти Трампа, - WP

Якщо Демократична партія здобуде перемогу на проміжних виборах, її представники планують провести низку масштабних розслідувань щодо діяльності президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами конгресмена Роберта Гарсії, потенційний масштаб порушень може вимагати залучення всієї демократичної фракції Палати представників.
"Корупції та шахрайства настільки багато, що для належного проведення розслідувань знадобиться вся Палата представників з боку демократів. Ми обговорюємо всі ці питання", - сказав він.
Водночас частина демократів закликає колег не робити завчасних заяв про можливі результати таких розслідувань.
У Білому домі ці наміри критикують і готуються протидіяти потенційним розслідуванням. Прессекретар Білого дому Олівія Уейлс заявила, що опоненти Трампа нібито не мають власної програми, а лише прагнуть блокувати його політику.
Одним із напрямів перевірок можуть стати гірничодобувні та енергетичні угоди адміністрації. Конгресмен Джаред Гаффман вважає, що вони могли бути вигідними прихильникам і донорам президента.
Зокрема, WP повідомляє про пропозицію адміністрації Трампа німецькій енергетичній компанії на 1,2 млрд доларів в обмін на відмову від морських вітрових лізингів. Більшу частину цих коштів компанія мала б реінвестувати у проєкт СПГ у Луїзіані, що належить донору Трампа.
Також у Конгресі хочуть перевірити рішення про масове помилування учасників атаки на Капітолій у 2021 році та відновлення роботи нафтопроводу в Південній Каліфорнії.
Окрему увагу можуть приділити реформуванню федерального уряду. На думку демократів, кадрові зміни в адміністрації Трампа послаблюють державні інституції. Зокрема, конгресмен Джим Гаймс заявив про чистку серед співробітників розвідки, які не погоджувалися з політикою президента.
Крім того, потенційні розслідування можуть стосуватися кримінальних справ, які демократи вважають політично мотивованими. Серед них - провадження щодо колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки Нью-Йорка Летіції Джеймс.
Раніше стало відомо, як в Білому домі почали готуватися до того, що Республіканська партія на осінніх проміжних виборах до Конгресу США, імовірно, зазнає поразки.