Демографический кризис в Украине: количество молодых людей сократились более чем на 2 миллиона

Демографический кризис в Украине обострился во время вооруженной агрессии России. Война привела к резкому сокращению численности молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект правительственной концепции Государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины: поколение устойчивости-2030".

Как отмечается в документе, по данным Госстата, по состоянию на 1 января 2022 года, численность молодежи составляла 9,969 млн молодых людей (что составляло 24,3% от общей численности населения).

В то же время, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, в 2024 году численность молодежи сократилась до 7,654 млн человек, а по прогнозу экспертов в сфере социальной политики и демографии к 2030 году такая численность может снизиться до 7,587 млн человек, говорится в проекте.

Миграция

"Снижение численности молодежи, ее участия в общественной жизни и рост миграционных настроений являются ключевыми вызовами, особенно учитывая тех, кто планирует выехать за пределы Украины, не связывает свое будущее с Украиной или не чувствует себя частью украинского общества", - говорится в пояснительной записке.

По результатам социологического исследования "Влияние войны на молодежь в Украине", проведенного исследовательским агентством Info Sapiens в 2024 году по заказу Программы развития ООН, только 58% молодежи выразили желание остаться в Украине.

Доля молодых беженок / беженцев, которые стремятся вернуться из-за границы, уменьшилась с 66% в 2023 году до 32% в 2024 году. В то же время доля тех, кто категорически не хочет возвращаться, выросла с 6% до 19% соответственно.

Молодежь в оккупации

Вооруженная агрессия, по выводам аналитического отчета "Молодежная политика РФ как инструмент уничтожения идентичности на временно оккупированных территориях Украины", подготовленного Центром гражданского просвещения "Альменда" в 2024 году, сопровождается системным внедрением агрессивной молодежной политики на временно оккупированных территориях Украины, что целенаправленно уничтожает украинскую идентичность.

Более 600 тысяч молодых людей в возрасте 18-29 лет проживает на оккупированных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под влиянием российской политики.

"Потеря связи с ними и с молодежью за пределами Украины без надлежащей интеграции грозит формированием поколения, которое не идентифицирует себя как часть украинского общества", - говорится в документе.

Молодежь в Украине

Молодежь в Украине - это молодые лица в возрасте от 14 до 35 лет. В Национальной молодежной стратегии до 2030 года, утвержденной указом президента Украины от 12 марта 2021 года, выделены следующие четыре возрастные группы молодежи: