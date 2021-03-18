Демографический кризис: Кабмин просят разработать госпрограмму

Министерство здравоохранения просят разработать проект концепции государственной целевой программы по сохранению репродуктивного здоровья нации. Комитет парламента по вопросам здоровья нации направит соответствующее обращение Кабинету министров.
"Комитет принял решение направить обращение к Кабинету министров с просьбой поручить Министерству здравоохранения разработать и представить на утверждение Кабмина проект концепции государственной целевой программы по сохранению репродуктивного здоровья нации на период до 2030 года", - сказано в сообщении.
Предлагается и рассмотреть отмену моратория на разработку и принятие государственных целевых программ, направленных на решение проблем здравоохранения населения, в том числе репродуктивного.
В комитете отметили, что в Украине после длительного периода повышения рождаемости (в 2002-2012 годах) начался спад и в 2019 году рождаемость упала до самого низкого уровня за все годы независимости - 7,4 новорожденных на тысячу человек населения. При этом смертность почти вдвое больше.
Указано, что представители Минздрава поддержали создание национальной программы репродуктивного здоровья.
Напомним, директор Института демографии Украины Элла Либанова отметила, что в Украине сейчас проживает около 38 миллионов человек. При этом через несколько десятилетий население сократится до 25-30 млн человек.
Как писало РБК-Украина, в конце прошлого года Кабинет министров назначил всеукраинскую перепись населения на 2023 год.
Также в правительстве сообщали, что Украина планирует перейти от традиционной переписи к переписи по реестрам до 2030 года.