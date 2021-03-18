Демографічна криза: Кабмін просять розробити держпрограму

"Комітет також ухвалив рішення направити звернення до Кабінету міністрів з проханням доручити Міністерству охорони здоров’я розробити та подати на затвердження Кабміну проект концепції державної цільової програми зі збереження репродуктивного здоров’я нації на період до 2030 року", - сказано у повідомленні.

Пропонується й розглянути скасування мораторію на розробку і прийняття державних цільових програм, спрямованих на розв'язання проблем охорони здоров’я населення, у тому числі репродуктивного.

У комітеті зазначили, що в Україні після тривалого періоду підвищення народжуваності (у 2002-2012 роках) розпочався спад і у 2019 році народжуваність впала до найнижчого рівня за всі роки незалежності – 7,4 новонароджених на тисячу осіб населення. При цьому смертність майже вдвічі більша.

Вказано, що представники МОЗ підтримали створення національної програми репродуктивного здоров'я.