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Демографічна криза: Кабмін просять розробити держпрограму

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 12:48
Демографічна криза: Кабмін просять розробити держпрограму Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров’я просять розробити проект концепції державної цільової програми зі збереження репродуктивного здоров’я нації. Комітет парламенту з питань здоров'я нації направить відповідне звернення Кабінету міністрів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Комітет також ухвалив рішення направити звернення до Кабінету міністрів з проханням доручити Міністерству охорони здоров’я розробити та подати на затвердження Кабміну проект концепції державної цільової програми зі збереження репродуктивного здоров’я нації на період до 2030 року", - сказано у повідомленні.

Пропонується й розглянути скасування мораторію на розробку і прийняття державних цільових програм, спрямованих на розв'язання проблем охорони здоров’я населення, у тому числі репродуктивного.

У комітеті зазначили, що в Україні після тривалого періоду підвищення народжуваності (у 2002-2012 роках) розпочався спад і у 2019 році народжуваність впала до найнижчого рівня за всі роки незалежності – 7,4 новонароджених на тисячу осіб населення. При цьому смертність майже вдвічі більша.

Вказано, що представники МОЗ підтримали створення національної програми репродуктивного здоров'я.

Нагадаємо, директор Інституту демографії України Елла Лібанова зазначала, що в Україні нині проживає близько 38 мільйонів людей. При цьому через кілька десятиліть населення скоротиться до 25-30 млн осіб.

Як писало РБК-Україна, в кінці минулого року Кабінет міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 рік.

Також в уряді повідомляли, що Україна планує перейти від традиційного перепису до перепису за реєстрами до 2030 року.

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