Демчина ответил на критику в сторону СБУ

Демчина также ответил на обвинения в свою сторону

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Демчина ответил на критику и обвинения в свою сторону и сторону Службы безопасности. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Ладно бы касалось только меня — к этому можно привыкнуть, хоть и неприятно. Но критикуя, часто огульно, бездоказательно, пытаются бросить тень на всю Службу, Главк, сотрудников. Недостойное, бессмысленное занятие. По сжиженному газу, коньячному спирту, контрабанде янтаря, другим обвинениям, которые периодически навешивают или пытаются навесить, все прозрачно и доступно. Было бы желании во всем разобраться. Однако его-то любители дутых сенсаций, скандалов и псевдорасследований и не проявляют. Но воевать с теми, кто распространяет небылицы, их же методами - до такого опускаться не буду", - заявил он.

Демчина также опроверг информацию о том, что принимал участие в похищении бизнесмена Геннадия Корбана.

"Я принимал участие в задержании Корбана, обысках и доставки его в суд. А писали, что я его похищал. Это не имело ничего общего с реальностью. У каждой из сторон были свои за и против. Но из суда мы разошлись, пожав друг другу руки", - заявил он.

По данным Главка "К", которые опубликовала газета "Сегодня", за 2015—2018 годы по материалам СБУ начаты уголовные производства по признакам совершения 4337 преступлений должностными лицами органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих и других госструктур. К различным видам и срокам наказания осуждены 857 чиновников.

Уволены с должностей 449 коррупционеров. Объявлено подозрений о совершении преступлений коррупционного характера — в 2147 уголовных производствах. Из них за получение неправомерной выгоды (взяток) — 1554. В органах госвласти, местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, юридических лиц публичного права — в 466 уголовных производствах. В таможенных органах — 119. В налоговых органах — 111. В органах прокуратуры — 45. В Национальной полиции, МВД, Нацгвардии — 423. В Государственной миграционной службе — 38. В судах — 25.