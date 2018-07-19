Демчина відповів на критику в сторону СБУ

Демчина також відповів на звинувачення в свою сторону

Перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Павло Демчина відповів на критику і звинувачення в свою сторону і сторону Служби безпеки. Про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня".

"Гаразд би стосувалося тільки мене — до цього можна звикнути, хоч і неприємно. Але критикуючи, часто огульно, бездоказово, намагаються кинути тінь на всю Службу, Главк, співробітників. Недостойне, безглузде заняття. По зрідженому газу, коньячному спирті, контрабанді бурштину, іншими звинуваченнями, які періодично навішують або намагаються навісити, все прозоро і доступно. Було б бажання у всьому розібратися. Однак його любителі дутих сенсацій, скандалів і псевдорозслідувань і не проявляють. Але воювати з тими, хто поширює небилиці, їх же методами - до такого опускатися не буду", - заявив він.

Демчина також спростував інформацію про те, що брав участь у викраденні бізнесмена Геннадія Корбана.

"Я брав участь у затриманні Корбана, обшуки і доставки його в суд. А писали, що я його викрадав. Це не мало нічого спільного з реальністю. У кожної з сторін були свої за і проти. Але з суду ми розійшлися, потиснувши один одному руки", - заявив він.

За даними Главку "К", які опублікувала газета "Сегодня", за 2015-2018 роки за матеріалами СБУ розпочаті кримінальні провадження за ознаками вчинення 4337 злочинів посадовими особами органів державної влади, правоохоронних, контролюючих та інших держструктур. До різних видів та строків покарання засуджені 857 чиновників.

Звільнені з посад 449 корупціонерів. Оголошено підозри у вчиненні злочинів корупційного характеру — 2147 кримінальних провадженнях. З них за одержання неправомірної вигоди (хабарів) — 1554. В органах держвлади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємствах, юридичних осіб публічного права — 466 кримінальних провадженнях. У митних органах — 119. У податкових органах — 111. В органах прокуратури — 45. В Національній поліції, МВС, Нацгвардії — 423. У Державній міграційній службі — 38. У судах — 25.