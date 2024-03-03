Демченко: на кордоні з Польщею блокуються усі шість напрямків, в черзі 2,4 тисячі фур

На українсько-польському кордоні надалі блокуються усі шість напрямків. Загалом в черзі на території Польщі в бік України перебуває 2,4 тисячі вантажних транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Як відзначив Демченко, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольного пункту пропуску (КПП) "Краківець" та "Ягодин". Загалом в чергах на усіх шести напрямках - 2,4 тисячі фур.

КПП "Шегині"

За словами спікера ДПСУ, ситуація незмінна. Польські фермери декілька днів тому заблокували повністю можливість проїзду вантажівок в обох напрямках. Виключення - фури, які везуть гуманітарні чи важливі вантажі для України.

КПП "Ягодин"

"Нагадаю про те, що це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну. За минулу добу таких було лише 70. Натомість жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають" , - розповів Демченко.

Зокрема речник ДПСУ зауважив, що протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту - легкових автомобілів й автобусів.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску: