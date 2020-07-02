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По делу о взятке чиновнице Офиса президента завершили расследование

Новости » Общество     02.07.2020 - 18:53
По делу о взятке чиновнице Офиса президента завершили расследование
Фото: Светлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Материалы дела открыты для подозреваемых

Национальной антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу о получении взятки бывшим директором департамента Офиса президента Светланой Кондзелей. Материалы дела открыли для ознакомления.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Кроме Кондзели материалы дела открыли еще двоим подозреваемым - экс-заместителю министра культуры Виктории Лесничей и лицу, которое выдавало себя за советника главы ОП. После ознакомления материалы будут направлены в суд.

"Досудебное расследование по фактам покушения на завладение путем обмана (мошенничества) 300 тыс. долларов группой лиц завершили", - сообщили в НАБУ.

Напомним, в ноябре 2019 года Светлану Кондзелю задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. Она, вместе с Лесничей и третьим лицом, просили 300 тысяч долларов взятки за содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогазе".

Позже Высший антикоррупционный суд избрал Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также суд наложил арест на недвижимость Кондзели.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины расследованиеНАБУвзяткаОфис президента
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