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У справі про хабар чиновникові Офісу президента завершили розслідування

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 18:53
У справі про хабар чиновникові Офісу президента завершили розслідування
Фото: Світлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Матеріали справи відкриті для підозрюваних

Національної антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі про отримання хабара колишнім директором департаменту Офісу президента Світланою Кондзелею. Матеріали справи відкрили для ознайомлення.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Крім Кондзелі матеріали справи відкрили ще двом підозрюваним - екс-заступнику міністра культури Вікторії Лісничій та особі, яка видавала себе за радника глави ОП. Після ознайомлення матеріали будуть направлені до суду.

"Досудове розслідування за фактами замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайства) 300 тис. доларів групою осіб завершили", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Світлану Кондзелю затримали на отриманні хабара в 150 тисяч доларів. Вона, разом з Лісничою і третьою особою, просили 300 тисяч доларів хабара за сприяння в призначенні на керівну посаду в "Нафтогазі".

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав Кондзеле запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також суд наклав арешт на нерухомість Кондзелі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України розслідуванняНАБУвзяткаОфіс президента
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