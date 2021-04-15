UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

По делу убийства журналиста во времена Майдана объявили новое подозрение

Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о новом подозрении одному из возможных исполнителей похищения и убийства активиста, участнику "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналисту Василию Сергиенко. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В апреле 2014 года Сергиенко похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток. Установлено, что подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве активиста.

Таким образом, лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участие в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора.

Напомним, судьи в деле об убийстве журналиста Сергиенко сообщили о подозрении.

РБК-Украина писало, что зимой 2020 года Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины подозрениеМайдан
Читайте также
В деле о коррупции в "Укравтодоре" появился новый подозреваемый
Боевику "ДНР" сообщили о подозрении за пытки пленных в подпольной тюрьме "Изоляция"
Прогноз погоды