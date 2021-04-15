По делу убийства журналиста во времена Майдана объявили новое подозрение

В апреле 2014 года Сергиенко похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток. Установлено, что подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве активиста.

Таким образом, лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участие в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора.