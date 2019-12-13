ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

По справі Шеремета поліція провела обшуки у ще двох волонтерів

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 09:05
По справі Шеремета поліція провела обшуки у ще двох волонтерів
Фото: Євген Акастелов (facebook.com/evgeniy.akastiolov)

Обшуки пройшли в ніч на 13 грудня

Національна поліція у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета провела обшуки в квартирі волонтерів Євгенія та Наталі Акастеловых. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Євгена Акастелова Facebook.

За словами екс-народного депутата Ігоря Мосійчука, Євген Акастелов є одним волонтера Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета.

"У мене вдома поліція, буде обшук", - написав Акастелов вночі 13 грудня.

По справі Шеремета поліція провела обшуки у ще двох волонтерів

Акастелов був "сотником" у часи Майдану, керував обороною на вулиці Інститутській.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Зокрема, були затримані музикант і доброволець Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко. Також в справі фігурує доброволець Петро Киян.

За словами заступника голови Національної поліції Євгена Коваля, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета встановили в ході вивчення інших, на перший погляд, не пов'язаних між собою злочинів.

При цьому, у поліції повідомили, що на певних етапах у рамках слідство чинився системне опір. Глава Нацполиции Ігор Клименко заявив, що "є розуміння, хто це робив" і їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Аваков про справу Шеремета: завтра у суді представимо результати експертиз В ОБСЄ сподіваються на притягнення до відповідальності вбивць Шеремета
Новини України обшукПавло Шеремет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся