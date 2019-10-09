По делу о нападении на активиста в Одессе проверят местную власть и полицию

Главное следственное управление Службы безопасности Украины проверит причастность к нападению на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе местную власть и полицию. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что 9 октября ГПУ направила уголовные производства по нападению в СБУ.

"Генеральная прокуратура направила уголовные производства по нападений на общественного активиста Сергея Стерненка в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции. Кроме того, эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений", - говорится в сообщении.

Также в ГПУ отметили, что нападение на Сергея Стерненка должно рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.

Напомним, в мае 2018 года в Одессе неизвестные напали на местного активиста Сергея Стерненко. По словам пострадавшего, при нападении ему порезали руку, но он оказал сопротивление с использованием своего ножа, в результате чего один из нападавших умер.

РБК-Украина также писало, что с 2014 года полиция открыла 144 уголовных дела по фактам, связанными с нападениями на активистов. Наибольшее число нападений в Киеве и Одесской области.