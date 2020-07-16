По делу Майдана объявили подозрение экс-следователю милиции

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-следователю полиции, который сознательно привлек невиновного к уголовной ответственности за массовые протесты 2014 года в Черкассах. Подозрение было выдвинуто бывшему следователю по ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, бывший следователь следственного отделения одного из горотделов Управления МВД в Черкасской области 24 января 2014 года при отсутствии каких-либо доказательств причастности человека к правонарушениям составил и подписал задержанному уведомление о подозрении в массовых беспорядках и захвате государственных зданий (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 УК Украины).

Также известно, что следователь внес в текст подозрения ложные сведения.

Напомним, Государственное бюро расследований проводит 76 расследований по "делам Майдана".

Ранее РБК-Украина писало, что в начале июня сорвалось рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.