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У справі про розкрадання при будівництві в "Охматдиті" повідомили три підозри

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 19:03
У справі про розкрадання при будівництві в "Охматдиті" повідомили три підозри
Фото: лікарня "Охматдит" (РБК-Україна)

Директору держпідприємства і двом керівникам приватних компаній інкримінують розкрадання 30 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомила трьом особам підозра у розкраданні 30 мільйонів гривень при будівництві нового корпусу дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що в розкраданні підозрюють колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд", керівника приватного підприємства-генпідрядника, а також главу підприємства-зберігача обладнання, яке повинні були використовувати для облаштування лікарні.

"У 2013 році підозрювані у змові фактично сфабрикували документи, які нібито підтверджували поставки інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит". Насправді ніякої поставки не сталося, і на зберігання його не передавали. Проте кошти за поставлене виключно "на папері" обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Дії екс-керівника "Укрмедпроектбуд" кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Керівникам приватних компаній інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. У зв'язку з тим, що місцезнаходження керівника підприємства-зберігача невідомо, він оголошений в розшук.

Нагадаємо, новий корпус "Охматдиту" має відкритися 1 червня. На початку квітня в новому корпусі закінчили основні будівельні роботи.

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