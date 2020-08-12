По делу хищения газа в "Нафтогазе" объявили 5 подозрений

Пятерым лицам сообщено о подозрении в незаконном завладении природным газом, принадлежащим Публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Сумма хищений составляет 729,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщается, это второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления за предыдущий период. Так, с декабря 2019 года в ВАКС слушается дело о хищении газа на 1,4 млрд гривен. Общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд гривен.

Таким образом, в преступлении подозреваются двое бывших директоров компаний ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск", бывший финансовый директор этих предприятий, а также бывший технический директор и физическое лицо-организатор схемы ООО "Энергия".

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно более низким рыночным ценам.

Отмечается, что в результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60%. Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск".

Напомним, СБУ разоблачила руководителей строительной корпорации "Укрбуд", которые в Чернобыльской зоне незаконно обогащались во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов.

Кроме того, было выявлено коррупционную схему в Государственной налоговой службе, которая ежемесячно приносила убытки государству на более чем 2 млрд гривен.