По справі розкрадання газу у "Нафтогазі" оголосили 5 підозр

П'ятьом особам повідомлено про підозру у незаконному заволодінні природним газом, що належить Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Сума розкрадань становить 729,8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляється, це другий епізод вчинення цими особами аналогічного злочину за попередній період. Так, з грудня 2019 року у ВАКС слухається справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд гривень. Загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд гривень.

Таким чином, у злочині підозрюються двоє колишніх директорів компаній ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ", колишній фінансовий директор цих підприємств, а також колишній технічний директор та фізична особа-організатор схеми ТзОВ "Енергія".

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ у Львівській області впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

Зазначається, що внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60%. Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу на користь ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ".

Нагадаємо, СБУ викрила керівників будівельної корпорації "Укрбуд", які у Чорнобильській зоні незаконно збагачувались під час тендерів на будівництво об'єктів зберігання і радіоактивних відходів.

Крім того, було викрито корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 млрд гривень.