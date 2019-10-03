По делу хищений в "Укрзализныци" подозревают экс-нардепа

Бывшего народного депутата подозревают в завладении 20 млн грн "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отметим, что по данным других СМИ, подозрение вручили экс-нардепу Валерию Ищенко.

Сообщается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила трем лицам о подозрении в нанесении 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" (с декабря 2015 года - филиал АО "Укрзализныця") и покушении на завладение еще 44 млн грн этого же ГП. Речь идет об экс-народном депутате, его финансовом советнике, экс-внештатном советнике главы Администрации президента в 2015-2016 годах.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к депутату с просьбой в содействии организации схемы поставки метизной продукции на "Укрзализныцю" по вдвое завышенным ценам.

"Нардеп согласился содействовать в совершении преступления, в частности советами, финансовыми ресурсами и своими деловыми связями. В это же время его помощник также приобщается к совершению преступления, - выполняет поручения нардепа относительно финансов и консультирует других участников схемы", - сообщили в пресс-службе.

Нардеп также обратился к экс-внештатному советнику главы Администрации президента, чтобы он осуществил влияние на служебных лиц ГП "Укрзализнычпостач".

"В результате, по договоренности, должностные лица "УЗ" помогли заранее определенном ООО победить в конкурсных торгах, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные. Вследствие этого, по версии следствия, "Укрзализныци" был причинен имущественный ущерб в размере свыше 20 млн грн", - заявили в НАБУ.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук недавно обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррупции.