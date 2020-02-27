По делу Гандзюк прошли обыски, Павловскому и другим объявили новые подозрения

Фигурантам дела о преступной группировке в Херсонской области, в том числе подозреваемому в ее организации Игорю Павловскому (бывший помощник нардепа), объявили новые подозрения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

По версии следствия, они подозреваются в угоне автомобилей на сумму около 5 млн гривен, сопряженном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Кроме того, проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств.

Следственные действия состоялись по новым обстоятельствам в деле о нападении на Екатерину Гандзюк и создании преступной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд оставил Павловского под стражей. Его арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне, также были объявлены подозрения фигурантов, которые проходят по делу о насилии и поджогах.