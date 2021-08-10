Коллективный иммунитет к COVID-19 сформировать невозможно: названа причина

Директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард назвал мифическим коллективный иммунитет к COVID-19. По его словам, причиной этому являются новые штаммы коронавируса, в частности "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standart .

Профессор заявил, что кампания вакцинация от коронавируса не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

"Мы точно знаем, что этот вариант "Дельта", по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент заразится вирусом", - сказал он.

Поллард отметил, что вакцины могут "затормозить" процесс передачи коронавируса, но пока они не могут остановить его распространение полностью.

"Я думаю, что с этим вариантом ("Дельта" - ред.) мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, потому что он все еще заражает вакцинированных людей", - пояснил профессор.

Он также предупредил, что может появиться такой штамм коронавируса, который, возможно, даже лучше будет передаваться среди вакцинированных людей.

"Это еще одна причина не строить программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета", - добавил Поллард.