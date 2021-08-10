Колективний імунітет до COVID-19 сформувати неможливо: названо причину

Директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард назвав міфічним колективний імунітет до COVID-19. За його словами, причиною цьому є нові штами коронавірусу, зокрема "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standart .

Професор заявив, що кампанія вакцинація від коронавірусу не повинна будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

"Ми точно знаємо, що цей варіант "Дельта", як і раніше буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент заразиться вірусом", - сказав він.

Поллард зазначив, що вакцини можуть "загальмувати" процес передавання коронавірусу, але наразі вони не можуть зупинити його поширення повністю.

"Я думаю, що з цим варіантом ("Дельта" - ред.) ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він все ще заражає вакцинованих людей", - пояснив професор.

Він також попередив, що може з'явитися такий штам коронавірусу, який, можливо, навіть краще передаватиметься серед вакцинованих людей.

"Це ще одна причина не будувати програму вакцинації довкола колективного імунітету", - додав Поллард.