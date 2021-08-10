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Колективний імунітет до COVID-19 сформувати неможливо: названо причину

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Британія, Вівторок 10 серпня 2021 21:43
Колективний імунітет до COVID-19 сформувати неможливо: названо причину Фото: Ендрю Поллард, британський професор (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард назвав міфічним колективний імунітет до COVID-19. За його словами, причиною цьому є нові штами коронавірусу, зокрема "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standart.

Професор заявив, що кампанія вакцинація від коронавірусу не повинна будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

"Ми точно знаємо, що цей варіант "Дельта", як і раніше буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент заразиться вірусом", - сказав він.

Поллард зазначив, що вакцини можуть "загальмувати" процес передавання коронавірусу, але наразі вони не можуть зупинити його поширення повністю.

"Я думаю, що з цим варіантом ("Дельта" - ред.) ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він все ще заражає вакцинованих людей", - пояснив професор.

Він також попередив, що може з'явитися такий штам коронавірусу, який, можливо, навіть краще передаватиметься серед вакцинованих людей.

"Це ще одна причина не будувати програму вакцинації довкола колективного імунітету", - додав Поллард.

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Великобританія Коронавірус Коронавірус "Дельта"
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Колективний імунітет до COVID-19 сформувати неможливо: названо причину
Колективний імунітет до COVID-19 сформувати неможливо: названо причину
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