"Дельта"-штам став найпоширенішим варіантом COVID-19 в США

Вкрай заразний штам "Дельта" став найпоширенішим варіантом серед нових випадків зараження COVID-19 у Сполучених Штатах. Частка "Дельти" досягла 40% від усіх нових випадків зараження.

Про це сказав доктор Вільям Лі, віце-президент з науки дослідницької компанії Helix, в заяві, наданій агентству Reuters .

Моделі, засновані на 27717 зразках вірусу з 687 округів, також показали, що штам "Гамма", вперше виявлений в Бразилії, становить близько 15% серед нових випадків інфікування.

Дослідники Helix відзначили окремі випадки появи "дочірнього" варіанту "Дельти" під назвою "Дельта-плюс", але вони "поки не бачать жодних доказів того, що це є рушійною силою поширення "Дельти" по всій країні", сказав Лі.

Відсоток нових випадків зараження штамом "Альфа", який вперше був виявлений у Великобританії, знизився з середини квітня з 70% до 42%, причому це сталося протягом шести тижнів.

Зараз, за словами Лі, частка заражень "Альфою" впала до приблизно 20%.

Лабораторні експерименти показали, що мРНК-вакцина від Moderna Inc може досить ефективно захищати від нових штамів коронавірусу.

Дослідники вакцини Moderna вивчили сироватку крові, отриману від восьми добровольців, яким тижнем раніше ввели другу дозу вакцини. З'ясувалося, що вакцина виробляє антитіла, здатні нейтралізувати всі штами, включаючи додаткові версії "Бети", вперше ідентифікованої в Південній Африці, і три різновиди штамів, вперше виявлених в Індії, включаючи штами" Каппа" і "Дельта".

"Ці нові дані обнадіюють і зміцнюють нашу віру в те, що вакцина Moderna проти COVID-19 має зберігати захист від нових штамів", - сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансель.