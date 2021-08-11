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"Дельта" продолжает распространяться: за неделю штамм обнаружили в семи странах

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Среда 11 августа 2021 22:13
"Дельта" продолжает распространяться: за неделю штамм обнаружили в семи странах Фото: за неделю штамм "Дельта" обнаружили в семи странах (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Число государств, в которых циркулирует штамм коронавируса "Дельта", выросло с 4 по 10 августа на семь. На сегодняшний день штамм "Дельта" выявили в 142 странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Штамм "Альфа" уже выявили в 185 странах. За неделю список государств, где он циркулирует, увеличилось на три.

Штамм "Бета" присутствует в 136 странах. За неделю список государств, где он циркулирует, пополнился на четыре.

Штамм "Гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, циркулирует сейчас в 81 стране, и за семь минувших дней их число также не возросло.

Кроме того, заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась в мире на 4% - было выявлено более 4,2 млн новых случаев инфицирования. При этом число случаев с летальным исходом выросло по сравнению с предыдущей неделей на 2%.

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"Дельта" продолжает распространяться: за неделю штамм обнаружили в семи странах
"Дельта" продолжает распространяться: за неделю штамм обнаружили в семи странах
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