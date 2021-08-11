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"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах

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Середа 11 серпня 2021 22:13
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах Фото: за тиждень штам "Дельта" виявили в семи країнах (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Число держав, в яких циркулює штам коронавірусу "Дельта", виросло з 4 по 10 серпня на сім. На сьогодні штам "Дельта" виявили в 142 країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Штам "Альфа" вже виявили в 185 країнах. За тиждень список держав, де він циркулює, збільшився на три.

Штам "Бета" присутній в 136 країнах. За тиждень список держав, де він циркулює, поповнився на чотири.

Штам "Гамма", який був виявлений у вересні в Бразилії, циркулює зараз в 81 країні, і за сім минулих днів їх число також не зросло.

Крім того, захворюваність коронавірусом за тиждень збільшилася в світі на 4% - було виявлено понад 4,2 млн нових випадків інфікування. При цьому число випадків з летальним результатом зросло в порівнянні з попереднім тижнем на 2%.

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Коронавірус "Дельта" ВООЗ
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"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
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