"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах

Число держав, в яких циркулює штам коронавірусу "Дельта", виросло з 4 по 10 серпня на сім. На сьогодні штам "Дельта" виявили в 142 країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я .

Штам "Альфа" вже виявили в 185 країнах. За тиждень список держав, де він циркулює, збільшився на три.

Штам "Бета" присутній в 136 країнах. За тиждень список держав, де він циркулює, поповнився на чотири.

Штам "Гамма", який був виявлений у вересні в Бразилії, циркулює зараз в 81 країні, і за сім минулих днів їх число також не зросло.

Крім того, захворюваність коронавірусом за тиждень збільшилася в світі на 4% - було виявлено понад 4,2 млн нових випадків інфікування. При цьому число випадків з летальним результатом зросло в порівнянні з попереднім тижнем на 2%.