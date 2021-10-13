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"Дельта" в каждой области. Рейды полиции будут контролировать карантин: что будут проверять

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Киев, Среда 13 октября 2021 12:02
"Дельта" в каждой области. Рейды полиции будут контролировать карантин: что будут проверять Фото: рейды полиции будут контролировать карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сложная эпидемиологическая ситуация из-за штамма коронавируса "Дельта". Он сейчас зарегистрирован в каждой области Украины и ситуация довольно быстро ухудшается.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 12 октября 16 регионов находятся на "оранжевом" уровне, и это является зоной усиленного контроля, отметил Кузин.

По его словам, важный действенный контроль:

  • за соблюдением маскового режима,
  • за условиями перевозок,
  • за работой заведений общественного питания и развлекательными заведениями.

"Поэтому необходимо наработать механизмы, порядок взаимодействия, учитывая количество санитарных врачей, работников Госпотребслужбы и Национальной полиции Украины, которые будут вовлечены в эти процессы. Кроме того, мы должны четко понимать ответственных лиц", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ответственных лиц он считает:

  • руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки граждан,
  • организаторов спортивных мероприятий.

По его словам, критическим моментом является деятельность развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, рынков, заведений общественного питания.

"Правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам заработную плату и наполняет бюджет государства, должен работать, давать возможность их работы даже в "красной" зоне. Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", - сказал Игорь Клименко.

Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов", - сказала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

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