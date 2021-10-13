"Дельта" в кожній області. Рейди поліції контролюватимуть карантин: що перевірятимуть

В Україні складна епідеміологічна ситуація через штам коронавірусу "Дельта". Він наразі зареєстрований у кожній області України і ситуація доволі швидко погіршується.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Станом на 12 жовтня 16 регіонів знаходяться на "помаранчевому" рівні, і це є зоною посиленого контролю, зазначив Кузін.

За його словами, важливий дієвий контроль:

за дотриманням маскового режиму,

за умовами перевезень,

за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

"Відтак необхідно напрацювати механізми, порядок взаємодії, враховуючи кількість санітарних лікарів, працівників Держспоживслужби та Національної поліції України, які будуть залучені у ці процеси. Крім того, ми маємо чітко розуміти відповідальних осіб", - заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Відповідальних осіб він вважає:

керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення громадян,

організаторів спортивних заходів.

За його словами, критичним моментом є діяльність розважальних закладів, у тому числі нічних клубів, ринків, закладів громадського харчування.

"Уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам заробітну плату та наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у "червоній" зоні. Обов’язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності", - сказав Ігор Клименко.

Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

"Ми продовжимо роботу спільних рейдових груп співробітників Держпродспоживслужб та поліції щодо перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгівельних центрів та магазинів", - сказала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.