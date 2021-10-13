"Дельта" в кожній області. Рейди поліції контролюватимуть карантин: що перевірятимуть
В Україні складна епідеміологічна ситуація через штам коронавірусу "Дельта". Він наразі зареєстрований у кожній області України і ситуація доволі швидко погіршується.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Станом на 12 жовтня 16 регіонів знаходяться на "помаранчевому" рівні, і це є зоною посиленого контролю, зазначив Кузін.
За його словами, важливий дієвий контроль:
- за дотриманням маскового режиму,
- за умовами перевезень,
- за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.
"Відтак необхідно напрацювати механізми, порядок взаємодії, враховуючи кількість санітарних лікарів, працівників Держспоживслужби та Національної поліції України, які будуть залучені у ці процеси. Крім того, ми маємо чітко розуміти відповідальних осіб", - заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Відповідальних осіб він вважає:
- керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення громадян,
- організаторів спортивних заходів.
За його словами, критичним моментом є діяльність розважальних закладів, у тому числі нічних клубів, ринків, закладів громадського харчування.
"Уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам заробітну плату та наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у "червоній" зоні. Обов’язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності", - сказав Ігор Клименко.
Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.
"Ми продовжимо роботу спільних рейдових груп співробітників Держпродспоживслужб та поліції щодо перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгівельних центрів та магазинів", - сказала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.