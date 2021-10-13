ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Дельта" в кожній області. Рейди поліції контролюватимуть карантин: що перевірятимуть

Новость на русском →
Київ, Середа 13 жовтня 2021 12:02
"Дельта" в кожній області. Рейди поліції контролюватимуть карантин: що перевірятимуть Фото: рейди поліції контролюватимуть карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні складна епідеміологічна ситуація через штам коронавірусу "Дельта". Він наразі зареєстрований у кожній області України і ситуація доволі швидко погіршується.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Станом на 12 жовтня 16 регіонів знаходяться на "помаранчевому" рівні, і це є зоною посиленого контролю, зазначив Кузін.

За його словами, важливий дієвий контроль:

  • за дотриманням маскового режиму,
  • за умовами перевезень,
  • за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

"Відтак необхідно напрацювати механізми, порядок взаємодії, враховуючи кількість санітарних лікарів, працівників Держспоживслужби та Національної поліції України, які будуть залучені у ці процеси. Крім того, ми маємо чітко розуміти відповідальних осіб", - заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Відповідальних осіб він вважає:

  • керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення громадян,
  • організаторів спортивних заходів.

За його словами, критичним моментом є діяльність розважальних закладів, у тому числі нічних клубів, ринків, закладів громадського харчування.

"Уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам заробітну плату та наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у "червоній" зоні. Обов’язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності", - сказав Ігор Клименко.

Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

"Ми продовжимо роботу спільних рейдових груп співробітників Держпродспоживслужб та поліції щодо перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгівельних центрів та магазинів", - сказала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України