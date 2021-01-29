Дело "Золотого Мандарина": юрист обратил внимание на давление со стороны детективов НАБУ

После начала рассмотрения Верховным судом заявления Георгия Логвинского о выполнении решений ЕСПЧ по так называемому делу "Золотого мандарина", в здании Большой палаты суда появились детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Как известно, в рамках этого дела суд рассматривает правомерность действий НАБУ.

Об этом написал правозащитник и юрист Ростислав Кравец в Facebook.

"Через 15 минут после окончания рассмотрения дела Логвинского, насколько я знаю связанного с незаконной деятельностью НАБУ, после ЕСПЧ, в Большой палате и объявления перерыва, в заседании, в здание Большой палаты приходят два детектива НАБУ", - написал Кравец, обратив внимание на странность такого совпадения.

Стоит отметить, что на странице Верховного суда в Facebook позже подтвердили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины приходили в помещение суда. В пресс-службе суда утверждают, что для сбора объяснений в рамках расследования уголовного производства.

"О пребывании детективов НАБУ в помещении Верховного суда. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Верховного суда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Панайотов Е.А. и Гудз В.М. 27 января 2021 года с 14:10 до 16:35 в помещении Верховного суда по адресу Орлика, 8 осуществляли сбор объяснений сотрудников Верховного суда по указанному заявлению", - говорится в сообщении суда.

Также в суде отметили, что никаких встреч с судьями или председателем Верховного суда не происходило. В то же время никакие другие подробности пресс-служба Верховного суда не разглашает.

Кравец в комментарии в Facebook позже назвал сложившуюся ситуацию "невиданным доселе сервисом". "Верховный суд за них оправдался - говорит чай ходили пить, а заодно и поспрашивать по какому-то заявлению ВС. Невиданный доселе сервис", - резюмировал он.

Напомним, ранее представители адвокатского сообщества в Верховном суде поддержали позицию ЕСПЧ, который вынес решение относительно нарушения международных обязательств Украины при расследовании дела "Золотого Мандарина".

Как писало РБК-Украина, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправными действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу "Золотого мандарина".

Это дело заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но та отказалась его вернуть. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Миньюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить решение судов о возврате стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Миньюст подал иск к "Киевэнерго" о возврате этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина".