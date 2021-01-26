Адвокатское сообщество собирается 27 января на акцию в Верховный суд

Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

В среду, 27 января, представители адвокатского сообщества собираются в Верховный суд, чтобы поддержать позицию ЕСПЧ, который вынес решение относительно нарушения международных обязательств Украины при расследовании дела "Золотого Мандарина". Начало рассмотрения в 10:00.

Об этом сообщила президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош на странице в Facebook.

По ее словам, в рамках этого дела из семи фигурантов пять являются адвокатами, выполнение профессиональных обязанностей которых приравнено к преступлению.

"Европейский суд по правам человека уже оценил абсурдность этих обвинений и отказался снимать иммунитет с Георгия Логвинского, приняв уникальное и прецедентное решение. Теперь слово за Верховным судом, который с участием авторитетных представителей профессии рассмотрит это дело 27 января в 10 часов", - сообщила Зоя Ярош.

Захист адвокатів, справа рук самих адвокатів. Велика Палата завтра розгляне Справу адвокатури. Завдяки єдності та... Posted by Зоя Ярош on Tuesday, January 26, 2021

В то же время, по мнению самого Георгия Логвинского, власть игнорирует призывы профессионального сообщества прекратить пренебрежение ее независимостью.

"ЕСПЧ дал свою оценку в этом деле - государство позорно проиграло. И вот теперь у него есть шанс осознать допущенные ошибки и исправить ситуацию. Это должен сделать Верховный суд", - убежден Георгий Логвинский.

Как известно, на процессе выступят Ярослав Зейкан, Валерия Лутковская, Александр Лысак, Денис Пономаренко, Евгений Солодко, Анатолий Яровой, Денис Шкаровский, Кирилл Казак, Александр Мирошник.

"Будут присутствовать также много других коллег, чьи усилия уже привели к победе в ЕСПЧ. Мы призываем всех поддержать наших коллег в борьбе за право на справедливый суд и уважение к адвокатам. Сила права выше права силы!" - заявил Логвинский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправными действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу "Золотого мандарина".

Так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но та отказалась его вернуть. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Миньюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить решение судов о возврате стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Миньюст подал иск к "Киевэнерго" о возврате этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина".