Дело Зайцевой и Дронова передали в апелляционный суд

В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове. Об этом сообщает "Судова влада України".

Сообщается, что протоколом автоматического распределения судебных дел определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело. Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи Елена Грошева и Виктория Яковлева.

Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.

Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы. Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции. Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Дронов заявил, что будет обжаловать приговор суда. Так как он не считает приговор справедливым.

Добавим, недавно сообщалось, что в Киевский районный суд Харькова 26 марта поступила апелляция обвиняемой в ДТП Елены Зайцевой и ее защитницы.