САП просит 12 лет тюрьмы для Труханова

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества для Одесского городского главы Геннадия Труханова, которого обвиняют в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, сторона обвинения просит для Труханова наказание в виде заключения сроком на 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года.

Также прокуроры САП требуют наказания в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана и по 10 лет заключения для чиновников Алексея Спектора, Владимира Родионова и Василия Шкрябая.

Кроме того, директору ООО "Valton Group" Игорю Кравченко прокуроры просят 11 лет тюрьмы, для продавца здания завода "Краян" Петра Загодиренко -10 лет, а для оценщика здания Галины Богдановой – 7 лет лишения свободы.

По словам стороны защиты адвоката Александра Лысака, обвинение является необоснованным, а также "в деле допущены ошибки", в том числе во время задержания Труханова.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. Их подозревают в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".