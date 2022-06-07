"Дело закрыто". Болгария не будет поставлять оружие в Украину

"Национальное собрание приняло решение - Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто", - сказала лидер Болгарской социалистической партии и министр экономики Корнелия Нинова.

В свою очередь, премьер-министр Кирил Петков, выступая во вторник, 7 июня, заявил журналистам, что есть решение парламента о военно-технической помощи Украине и "мы будем придерживаться решения Национального собрания".

"Я думаю, что то, что мы сделали до сих пор для Украины, на уровне поддержки беженцев, на уровне средств, которые мы вложили до сих пор на гуманитарную помощь, что мы будем ремонтировать их технику, которую нельзя отремонтировать в другом месте, мы сделаем это в Болгарии", - сказал он.

Петков напомнил, что Болгария поддержала "все меры, когда речь идет о санкциях против России".

"Я думаю, что болгарское государство сделало достаточно в этом направлении, и мы продолжим их поддерживать", - сказал он, добавив, что к вопросу поставок оружия Украине не стоит возвращаться каждые две недели.

Парламент Болгарии 4 мая проголосовал за то, чтобы уполномочить правительство реализовать пакет мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники на болгарских заводах. При этом предложения, которые давали бы Болгарии четкий мандат на поставку оружия Украине, были отклонены.

Отметим, что в понедельник, 6 июня, в МИД Болгарии заявили, что направили запрос в "соответствующие учреждения".