"Справу закрито". Болгарія не постачатиме зброю в Україну

"Національні збори ухвалили рішення - Болгарія не експортуватиме зброю в Україну. Справу закрито", - сказала лідер Болгарської соціалістичної партії та міністр економіки Корнелія Нінова.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Кирил Петков, виступаючи у вівторок, 7 червня, заявив журналістам, що є рішення парламенту про військово-технічну допомогу Україні і "ми дотримуватимемося рішень Національних зборів".

"Я думаю, що те, що ми зробили досі для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми вклали досі на гуманітарну допомогу, що ми ремонтуватимемо їхню техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці, ми зробимо це у Болгарії", - сказав він.

Петков нагадав, що Болгарія підтримала "всі заходи, коли йдеться про санкції проти Росії".

"Я думаю, що болгарська держава зробила досить у цьому напрямку, і ми продовжимо їх підтримувати", - сказав він, додавши, що до питання постачання зброї Україні не варто повертатися кожні два тижні.

Парламент Болгарії 4 травня проголосував за те, щоб уповноважити уряд реалізувати пакет заходів щодо надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. При цьому пропозиції, які б Болгарії давали чіткий мандат на постачання зброї Україні, були відхилені.

Зазначимо, що у понеділок, 6 червня, у МЗС Болгарії заявили, що направили запит до "відповідних установ".