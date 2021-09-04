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Дело о взяточничестве бывшего главы Черновицкого облсовета пошло в суд

Автор: Анна Полисученко

Дело о взяточничестве бывшего главы Черновицкого облсовета пошло в суд. Ему инкриминируют получение взятки в размере 180 тысяч долларов США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook CАП.

"Досудебное расследование закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках досудебного расследования установлено, что в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета предложил одному из предпринимателей предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

На протяжении августа-октября 2019 года детективы НАБУ задокументировали факт получения должностным части этих средств, а именно 180 тысяч долларов США.

В феврале 2020 года главе облсовета было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также подозрение в предоставлении неправомерной выгоды объявили частному предпринимателю.

26 января 2021 года материалы дела были открыты подозреваемым и их защитникам.

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