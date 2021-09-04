Справа про хабарництво колишнього голови Чернівецької облради пішла до суду

"Досудове розслідування закінчено. Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в рамках досудового розслідування встановлено, що в липні 2019 року голова Чернівецької облради запропонував одному з підприємців надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

Протягом серпня-жовтня 2019 року детективи НАБУ задокументували факт отримання посадовою частини цих коштів, а саме 180 тисяч доларів США.

У лютому 2020 року голові облради було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також підозру у наданні неправомірної вигоди оголосили приватному підприємцю.

26 січня 2021 року матеріали справи були відкриті підозрюваним та їх захисникам.