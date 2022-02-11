Дело о взятках в Киевраде: Трубицыну избрали меру пресечения

Трубицину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативной внесения залога в размере 14 млн 886 тысяч гривен.

В чем подозревают Трубицына

В среду стало известно о задержании Трубицына и еще пяти человек во время получения взятки в размере 1,26 млн гривен.

По данным следствия, фигуранты брали взятки за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в районах Киева. За свои "услуги" они просили почти 1,4 млн гривен в год.

Следствие считает, что, кроме Трубицына, к схеме были привлечены помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.