Дело Украины против России: Кулеба расскажет детали международного трибунала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет утром в пятницю, 22 мая, детали в деле Украины против России, которое касается захвата Россией украинских моряков. Также будет подписан Меморандум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение с сайта МИД.

Отмечается, что в 9:30 утра начнется онлайн-брифинг, во время которого Кулеба подпишет Меморандум Украины в деле о захвате моряков и кораблей в Черном море 25 ноября 2018 года. Документ будет передан Международному морскому трибуналу.

В частности, Украина будет требовать от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

Трансляция брифинга состоится на страницах МИД Украины в YouTube и Facebook.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина представлять государство в Международном суде ООН в деле о захвате в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива Российской Федерацией.

Добавим, что освобожденные из российского плена украинские моряки получили статус участников боевых действий.