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Зеленский назначил представителя Украины в суде ООН против России

Новости » Политика     21.05.2020 - 17:43
Зеленский назначил представителя Украины в суде ООН против России
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Соответствующее распоряжение подписал президент Украины

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина представлять Украину в Международном суде ООН в деле о захвате в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива Российской Федерацией. Соответствующее распоряжение опубликовано 21 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина как агента Украины по делам Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются Международным судом ООН о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными согласно Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против РФ в деле о захвате в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Также РБК-Украина писало, что все 22 украинских моряка, которые были освобождены из российского плена, получили статус участников боевых действий.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ООНРоссийская Федерациямеждународный судЕнин
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