ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Справу про збитки Службі зовнішньої розвідки направили до суду

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 10:19
Справу про збитки Службі зовнішньої розвідки направили до суду Фото: НАБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо завдання збитків Службі зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до суду.

Серед обвинувачених:

  • екс-заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") КК України;
  • екс-посадовець СЗРУ - ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") КК України;
  • в.о. директора держпідприємства - ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"), ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

За даними слідства, вищезгадані обвинувачені в 2014 році організували державну закупівлю. Служба уклала з договір на постачання обладнання із одним із державних підприємств, яке не могло виконати домовленість. Повну передплату внесла, але обладнання не отримала.

"Кошти, які держпідприємство отримало від СЗРУ за непоставлене обладнання, його керівник легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ заявили, що інтересам держави завдано 2,2 млн гривень збитків, що встановлено висновком економічної експертизи.

Нагадаємо, минулого року НАБУ повідомило про підозру екс-першому заступнику голови зовнішньої розвідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика убытки розвідка
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"