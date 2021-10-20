Дело Труханова: ВАКС назначил меру пресечения еще одному подозреваемому

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в земельном деле мера мэра Геннадия Труханова. Дмитрию Димарскому, который является соучредителем одесской строительной компании "Будова", ВАКС назначил максимальный залог в 59 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как известно, в этом деле несколько фигурантов: сам одесский мэр Геннадий Труханов с залогом в 30 млн грн, директор юрдепартамента Инна Поповская - 26 млн, экс-председатель депутатской комиссии по коммунальной собственности Василий Шкрябай - 8 млн, бывший прокурор Олег Жученко - 2 млн 618 тыс.

Димарскому прокуроры САП настаивали на заключении под стражу с альтернативой залога в размере 237 млн грн.

Во время избрания меры пресечения прокурор зачитал подробности так называемого соглашения между компанией "Будова" и сбежавшим в Великобританию скандальным одесским бизнесменом Владимиром Галантерником.

Он тоже является фигурантом дела и о подозрении ему сообщили заочно. Именно Галантерник обеспечил нужное для компании Димарского голосование депутатами Одесского горсовета. Только один участок земли на ул. Жаботинского, 54, стоил "Будове" $ 4 млн. "Понятийное соглашение" было изъято сотрудниками НАБУ во время обысков, которые проходили в этом и прошлом годах.

За несколько лет на Жаботинского в Одессе "Будова" возвела семь небоскребов по 25 этажей каждый. По информации правоохранителей, только из-за одной этой сделки город потерял 129,7 млн грн.

Ранее по решению Печерского районного суда на земельный участок по Жаботинского был наложен арест. Кроме того, судья арестовал все строения и недострои, которые находятся на этой земле.

Также в суде прокуроры предоставили таблицу учета затрат "Будовы" и доказывали, что соучастники дела за финансовые вознаграждения получали необходимые судебные решения в свою пользу и подкупали журналистов.

В частности, следствие считает, что за $ 30 тыс. было получено нужное решение апелляционного суда по земельному участку в Одессе рекреационного назначения по улице Академической, 30.

По данным из открытых источников, в минувшем году одесская строительная компания "Будова" понесла убытки в размере более 70 миллионов гривен.

Напомним, 6 октября детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в совершении преступления 16 подозреваемым. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастниками.

По данным следствия, на протяжении трех лет в Одессе подозреваемым удалось завладеть деньгами местного бюджета и землей, которая в последствии была застроена домами строительной компании "Будова".

В результате шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешли в частную собственность, а общий размер ущерба составил 689 млн гривен.