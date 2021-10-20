Справа Труханова: ВАКС призначив запобіжний захід ще одному підозрюваному

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному в земельній справі мера Геннадія Труханова. Дмитру Димарському, який є співзасновником одеської будівельної компанії "Будова", ВАКС призначив максимальну заставу в 59 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як відомо, у цій справі кілька фігурантів: сам одеський мер Геннадій Труханов із заставою в 30 млн грн, директор юрдепартаменту Інна Поповська - 26 млн, екс-голова депутатської комісії з комунальної власності Василь Шкрябай - 8 млн, колишній прокурор Олег Жученко - 2 млн 618 тис.

Димарському прокурори САП наполягали на взятті під варту з альтернативою застави у розмірі 237 млн грн.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор зачитав подробиці так званої угоди між компанією "Будова" і скандальним одеським бізнесменом Володимиром Галантерником, що втік до Великобританії.

Він теж є фігурантом справи і про підозру йому повідомили заочно. Саме Галантерник забезпечив потрібне для компанії Димарського голосування депутатами Одеської міськради. Тільки одна ділянка землі на вул. Жаботинського, 54, коштувала "будові" $ 4 млн. "Понятійна угода" була вилучена співробітниками НАБУ під час обшуків, які проходили в цьому і минулому роках.

За кілька років на Жаботинського в Одесі "Будова" звела сім хмарочосів по 25 поверхів кожен. За інформацією правоохоронців, тільки через одну цю оборудку місто втратило 129,7 млн грн.

Раніше за рішенням Печерського районного суду на земельну ділянку по Жаботинського було накладено арешт. Крім того, суддя заарештував всі будівлі і недобудови, які знаходяться на цій землі.

Також у суді прокурори надали таблицю обліку витрат "Будівельні" і доводили, що співучасники справи за фінансові винагороди отримували необхідні судові рішення на свою користь і підкуповували журналістів.

Зокрема, слідство вважає, що за $ 30 тис.було отримано потрібне рішення Апеляційного суду по земельній ділянці в Одесі рекреаційного призначення по вулиці академічній, 30.

За даними з відкритих джерел, торік одеська будівельна компанія "Будова" зазнала збитків у розмірі понад 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 6 жовтня детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру у скоєнні злочину 16 підозрюваним. 10 з них є учасниками злочинної організації, решта - співучасниками.

За даними слідства, протягом трьох років в Одесі підозрюваним вдалося заволодіти грошима місцевого бюджету і землею, яка надалі була забудована будинками будівельної компанії "Будова".

В результаті шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшли у приватну власність, а загальний розмір збитку склав 689 млн гривень.