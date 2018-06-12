Справа Труханова: суд повернув меру Одеси закордонні паспорти

Обвинувачення просило продовжити на 2 місяці строк покладених зобов’язань

Солом'янський районний суд Києва ухвалив скасувати усі зобов'язання мера Одеси Геннадія Труханова та вирішив повернути йому закордонні паспорти. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка.

"Так, суд вирішив повернути закордонні паспорти і дозволити виїжджати за кордон Труханову. За ним залишився обов'язок - утримуватись від спілкування зі свідками, і все", - розказав прокурор.

Засідання суду відбулось в п’ятницю, 8 червня.

Обвинувачення просило продовжити на два місяці строк покладених зобов’язань.

Нагадаємо, 13 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заочно повідомили про підозру Труханову у справі "Краяну".

Підозра стосувалась розслідування кримінального провадження за фактом покупки мерією колишніх будівель заводу "Краян".

На момент повідомлення підозри Труханов перебував у відрядженні в Чехії, але, за інформацією джерел РБК-Україна, 14 лютого він мав намір повернутися в Україну через проведення слідчих дій.

14 лютого 2018 року Труханов був затриманий детективами НАБУ в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Разом з Трухановим був затриманий і його заступник Павло Вугельман. Детективи НАБУ вручили чиновникам підозри.