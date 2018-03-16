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Дело Труханова: суд арестовал 185 млн гривен, полученных за здание "Краяна"

НовостиПолитика    16.03.2018 - 17:48
Фото: Геннадий Труханов (фото из открытых источников)
Фото: Геннадий Труханов (фото из открытых источников)

Средства переданы в управление АРМА

Соломенский суд Киева наложил арест на 185 млн гривен, полученных ООО "Девелопмент Элит" за продажу здания обанкротившегося завода "Краян" Одесскому городскому совету под помещение новой мэрии, по так называемому делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщается, согласно решению суда от 13 марта, средства переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"185 миллионов гривен, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", передано в управление АРМА. 13 марта следственный судья Соломенского райсуда Киева на основании ходатайства детективов НАБУ и прокуроров САП возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА. Это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, передано новосозданному агентству", – говорится в сообщении бюро.

Напомним, Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и оставил городского главу Одессы Геннадия Труханова в должности.

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Теги: Геннадий Труханов, дело, коррупция
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