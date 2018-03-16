Справа Труханова: суд заарештував 185 млн гривень, отриманих за будівлю "Краян"

Солом'янський суд Києва наклав арешт на 185 млн гривень, отриманих ТОВ "Еліт Девелопмент" за продаж будівлі збанкрутілого заводу "Краян" Одеській міській раді під приміщення нової мерії, по так званій справі мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляється, згідно з рішенням суду від 13 березня, кошти передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"185 мільйонів гривень, які були сплачені з міського бюджету Одеси за будинок ВАТ ХК "Краян", передане в управління АРМА. 13 березня слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва на підставі клопотання детективів НАБУ і прокурорів САП відновив арешт цих коштів і прийняв рішення про їх передачу в управління АРМА. Це перший випадок, коли майно, арештоване за клопотанням НАБУ і САП, передано новоствореному агентству", – йдеться в повідомленні бюро.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва відхилив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і залишив міського голову Одеси Геннадія Труханова на посаді.