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Дело Труханова: НАБУ начало расследование покупки бывшего аэродрома "Застава"

НовостиОбщество    27.03.2018 - 10:27
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина/Виталий Носач)

НАБУ подозревает чиновников Одесского городского совета в завладении почти 146 млн гривен

По делу городского главы Одессы Геннадия Труханова детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) также проверяют эпизод с приобретением бывшего аэродрома "Застава" в 2016 году. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, передает "Слово и Дело".

Проверка проходит в рамках расследования растраты чиновниками Одесского городского совета 185 миллионов гривен во время покупки здания обанкротившегося завода "Краян" .

В решении суда отмечается, что 21 сентября 2016 года Одесский горсовет принял решение о покупке домов и сооружений, расположенных по адресу Тираспольское шоссе, 22-г в Одессе за почти 147 млн гривен. Указанная недвижимость бывшего аэродрома "Застава" принадлежала ООО "Авиакомпания "Одесса"", которая давно находилась в состоянии банкротства.

Вместе со зданиями и сооружениями в оценочную стоимость вошла и земля вокруг аэродрома, однако она в пользование или в собственность Одесского горсовета не передавалась. Оценку проводила консалтинговая компания "Бюро оценки Стефанович".

Детективы НАБУ подозревают, что чиновники Одесского горсовета по предварительному сговору завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах. Отмечается, что после получения денег авиакомпания "Одесса" 30 сентября перечислила почти 146 млн гривен на счет ООО "Ньюс Йорк Корпорэйшн" по договору, заключенному 28 сентября, то есть через неделю после согласия Одесского горсовета на покупку недвижимости бывшего аэродрома "Застава". Указанное ООО перевело деньги на счета еще двух фирм в банке ПУМБ.

В Бюро просили предоставить доступ к информации по указанным банковским счетам. Суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, ранее сообщалось, что городской глава Одессы Геннадий Труханов оформил командировку в Киев сроком на один день. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник, 26 марта, на официальном сайте городского совета Одессы. В документе указано, что Труханов поехал на допрос в НАБУ.

Труханов поехал в Киев на допрос в НАБУ Дело Труханова: суд арестовал 185 млн гривен, полученных за здание "Краяна"
Теги публикации: Геннадий Труханов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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