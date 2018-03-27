Справа Труханова: НАБУ почало розслідування купівлі колишнього аеродрому "Застава"

НАБУ підозрює чиновників Одеської міської ради у заволодінні майже 146 млн гривень

У справі міського голови Одеси Геннадія Труханова детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) також перевіряють епізод з придбанням колишнього аеродрому "Застава" в 2016 році. Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, передає "Слово і Діло".

Перевірка відбувається в межах розслідування розтрати чиновниками Одеської міської ради 185 мільйонів гривень під час купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" .

У рішенні суду зазначається, що 21 вересня 2016 року Одеська міськрада ухвалила рішення про купівлю будинків і споруд, розташованих за адресою Тираспольське шосе, 22-г в Одесі за майже 147 млн гривень. Зазначена нерухомість колишнього аеродрому "Застава" належала ТОВ "Авіакомпанія "Одеса"", яка давно перебувала в стані банкрутства.

Разом із будівлями і спорудами в оціночну вартість увійшла і земля навколо аеродрому, однак вона в користування або у власність Одеської міськради не передавалася. Оцінку проводила консалтингова компанія "Бюро оцінки Стефанович".

Детективи НАБУ підозрюють, що чиновники Одеської міськради за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Зазначається, що після отримання грошей авіакомпанія "Одеса" 30 вересня перерахувала майже 146 млн гривень на рахунок ТОВ "Ньюс Йорк Корпорейшн" за договором, укладеним 28 вересня, тобто через тиждень після згоди Одеської міськради на покупку нерухомості колишнього аеродрому "Застава". Зазначене ТОВ перевело гроші на рахунки ще двох фірм у банку ПУМБ.

У Бюро просили надати доступ до інформації по зазначеними банківськими рахунками. Суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міський голова Одеси Геннадій Труханов оформив відрядження до Києва строком на один день. Відповідне розпорядження було опубліковано у понеділок, 26 березня, на офіційному сайті міської ради Одеси. У документі вказано, що Труханов поїхав на допит до НАБУ.