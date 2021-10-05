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Дело танкера Delfi: в ГПСУ отрицают халатность со стороны офицера Морской охраны

Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера правоохранители сообщили офицеру Морской охраны о подозрении в служебной халатности в рамках дела об аварии танкера Delfi. Государственная пограничная служба отрицает халатность со стороны своего офицера и считает подозрение необоснованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Прокуратура инкриминировала командиру корабля Морской охраны то, что он знал об имеющихся нарушениях у танкера Delfi, но не принял мер для его задержания и конвоирования в порт.

В погранслужбе заявляют, что офицер действительно знал о проблемах с танкером Delfi и сообщил о них взаимодействующие органы, к компетенции которых относится устранение выявленных нарушений. Однако, поскольку морская охрана не выявила нарушений пограничного законодательства, то оснований для задержания и конвоирования судна не было.

"Учитывая аварийное состояние судна и сложные погодные условия очевидной была необходимость проведения спасательной операции. Обеспечение безопасности плавания не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы",- пояснили в ГПСУ.

Пограничная служба утверждает, что Морской охране не поступали поручения от других органов по буксировке танкера в ближайший порт. В то же время корабль Морской охраны оставался рядом с судном, в готовности спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы.

"Таким образом, полномочия морской охраны ГПСУ ... командиром корабля выполнены в полном объеме, в его действиях не было небрежного отношения к службе. ГПСУ будет отстаивать честное имя и права офицера, который в полной мере выполнил возложенные на него обязанности", - отметили в службе.

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