Дело танкера Delfi: в ГПСУ отрицают халатность со стороны офицера Морской охраны

Прокуратура инкриминировала командиру корабля Морской охраны то, что он знал об имеющихся нарушениях у танкера Delfi, но не принял мер для его задержания и конвоирования в порт.

В погранслужбе заявляют, что офицер действительно знал о проблемах с танкером Delfi и сообщил о них взаимодействующие органы, к компетенции которых относится устранение выявленных нарушений. Однако, поскольку морская охрана не выявила нарушений пограничного законодательства, то оснований для задержания и конвоирования судна не было.

"Учитывая аварийное состояние судна и сложные погодные условия очевидной была необходимость проведения спасательной операции. Обеспечение безопасности плавания не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы",- пояснили в ГПСУ.

Пограничная служба утверждает, что Морской охране не поступали поручения от других органов по буксировке танкера в ближайший порт. В то же время корабль Морской охраны оставался рядом с судном, в готовности спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы.

"Таким образом, полномочия морской охраны ГПСУ ... командиром корабля выполнены в полном объеме, в его действиях не было небрежного отношения к службе. ГПСУ будет отстаивать честное имя и права офицера, который в полной мере выполнил возложенные на него обязанности", - отметили в службе.