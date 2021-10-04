Дело танкера Delfi: экс-командира корабля морской охраны подозревают в служебной халатности

По информации правоохранителей, экс-командиру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред.

Установлено, что в ноябре 2019 года командир корабля на судне морской охраны, которое несло боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях в танкера "Delfi" и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

Так, во время осмотра судна пограничниками установлено, что танкер пересек границу Украины без необходимых документов и с меньшим необходимым количеством экипажа - командой из 3-х вместо 5-ти человек.

Кроме этого было зафиксировано нетрудоспособность главных двигателей судна, потерю одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа и посторонних лиц.

Как отметили правоохранители, это привело к тому, что танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа "Дельфин", где произошла утечка нефтепродуктов.