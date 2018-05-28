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Дело Сущенко: сегодня пройдут судебные прения

НовостиОбщество    28.05.2018 - 09:31
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)

Дело Сущенко в России находится на завершающей стадии

В Московском городском суде (Российская Федерация) сегодня, 28 мая 2018 года, пройдут прения сторон по делу украинского журналиста Романа Сущенко. Соответствующая информация указана на сайте суда.

Сообщается, что заседание суда по делу Сущенко начнется в 12:00. Председательствующий судья Олег Музыченко.

Отметим, ранее сообщалось, что по делу Сущенко прения сторон назначили на 28 мая.  

"Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года", - сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

Сущенко задержали в Москве осенью 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки, следствие обвиняет его в шпионаже. Украинская сторона отрицает эти сведения и утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

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Теги публикации: Москва, журналисты, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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