Справа Сущенка: сьогодні відбудуться судові дебати

Справа Сущенка в Росії знаходиться на завершальній стадії

У Московському міському суді (Російська Федерація) сьогодні, 28 травня 2018 року, пройдуть дебати сторін у справі українського журналіста Романа Сущенка. Відповідна інформація вказана на сайті суду.

Повідомляється, що засідання суду по справі Сущенка почнеться в 12:00. Головуючий суддя Олег Музиченко.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у справі Сущенка дебати сторін призначили на 28 травня.

"Дебати сторін по справі Романа Сущенка пройдуть 28 травня 2018 року", - повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

Сущенко затримали в Москві восени 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки, слідство звинувачує його в шпигунстві. Українська сторона заперечує ці відомості і стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.