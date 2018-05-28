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Справа Сущенка: сьогодні відбудуться судові дебати

НовиниСуспільство    28.05.2018 - 09:31
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)

Справа Сущенка в Росії знаходиться на завершальній стадії

У Московському міському суді (Російська Федерація) сьогодні, 28 травня 2018 року, пройдуть дебати сторін у справі українського журналіста Романа Сущенка. Відповідна інформація вказана на сайті суду.

Повідомляється, що засідання суду по справі Сущенка почнеться в 12:00. Головуючий суддя Олег Музиченко.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у справі Сущенка дебати сторін призначили на 28 травня.

"Дебати сторін по справі Романа Сущенка пройдуть 28 травня 2018 року", - повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

Сущенко затримали в Москві восени 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки, слідство звинувачує його в шпигунстві. Українська сторона заперечує ці відомості і стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.

Порошенко обіцяє зробити все для звільнення Сущенка та інших політв'язнів
Теги публікації: Москва, журналисты, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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